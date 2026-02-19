El número de visitantes de China en Japón se redujo un 60 % en enero

Noticias

Tokio, 18 de febrero (Jiji Press)—La Organización Nacional de Turismo de Japón reveló el miércoles que la cifra estimada de visitantes procedentes de China continental a Japón se desplomó en enero un 60,7 % respecto al año anterior, hasta 385.300.

El descenso de enero se aceleró respecto al 45,3 % registrado en diciembre, en un contexto en el que Pekín está instando a sus ciudadanos a abstenerse de viajar a Japón tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán.

El número de visitantes procedentes de Hong Kong también disminuyó, en un 17,9 %.

El número total de visitantes extranjeros cayó un 4,9 %, hasta 3.597.500, lo que supone la primera disminución interanual desde enero de 2022. Por países o regiones, Corea del Sur registró el mayor número de visitantes, con 1.176.000, un aumento del 21,6 %. Le siguió Taiwán, con 694.500 visitantes, un incremento del 17,0 %, y China ocupó el tercer lugar. Estados Unidos contabilizó 207.800 visitantes, un aumento del 13,8 %.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]