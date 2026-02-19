Japón prohibirá el uso de baterías externas en los aviones

Noticias

Tokio, 18 de febrero (Jiji Press)—El Ministerio de Transporte de Japón planea prohibir el uso de baterías externas en los aviones el próximo mes de abril, como muy pronto. El miércoles se conoció asimismo que se limitará a dos por pasajero el número de estos cargadores portátiles que se pueden llevar a bordo.

Esta medida llega tras una serie de incidentes en los que baterías externas emitieron humo o se incendiaron durante los vuelos, y refleja el plan de la Organización de Aviación Civil Internacional de adoptar nuevas regulaciones a finales de marzo.

En enero del año pasado se produjo un incendio en un avión de pasajeros en un aeropuerto de la ciudad surcoreana de Busan, que se cree fue causado por una batería externa que se incendió dentro de un compartimento superior.

Desde julio del año pasado, el ministerio y las aerolíneas han pedido a los pasajeros que mantengan sus cargadores portátiles accesibles, en lugar de guardarlos, y que los utilicen en lugares donde su estado pueda supervisarse en todo momento.

