EE. UU. afirma que no devolverá la base de Futenma a Japón si no se garantiza una pista de aterrizaje larga

Washington, 18 de febrero (Jiji Press)—El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que no devolverá a Japón los terrenos de la base aérea de Futenma del Cuerpo de Marines, situados en la prefectura de Okinawa, a menos que se garantice una pista de aterrizaje larga en las instalaciones de reemplazo.

En 2017, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), dependiente del Congreso de Estados Unidos, señaló que las dos pistas previstas en las instalaciones de reemplazo que se construirán en el distrito costero de Henoko, en la ciudad de Nago, serían más cortas que la pista de la base actual, lo que reduciría la capacidad operativa del Cuerpo de Marines.

En respuesta, el departamento comunicó el año pasado a la GAO que “continúa trabajando con el Gobierno de Japón para conseguir una pista larga”. La decisión final sobre la selección de la pista alternativa “es responsabilidad del Gobierno de Japón”, y el terreno de la base de Futenma “no será devuelto a Japón hasta que se tome esa decisión”, añadió el departamento.

Al respecto, el secretario en jefe del Gabinete de Japón, Kihara Minoru, afirmó en una rueda de prensa el lunes: “No estamos considerando en absoluto que el terreno de Futenma no vaya a ser devuelto a Japón después de que la base sea trasladada a la instalación de reemplazo en Henoko”.

