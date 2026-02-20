Confirman que la corrosión de una tubería fue la causa del socavón de Saitama en 2025

Noticias

Saitama, 19 de febrero (Jiji Press)—Un comité de investigación encargado de esclarecer las causas del hundimiento de una carretera en Yashio, en la prefectura de Saitama, concluyó en un informe que la aparición del socavón “se debió a una tubería de alcantarillado corroída por sulfuro de hidrógeno” y señaló que “con una atención mayor de lo habitual, se podría haber inferido el aumento del riesgo de corrosión y daños”. No obstante, también consideró que no puede decirse que el hundimiento fuese “previsible”.

En el accidente, ocurrido el 28 de enero de 2025, el centro de una intersección se hundió, haciendo que un camión cayera al interior. El camión y su conductor, un hombre de 74 años, quedaron atrapados en una tubería de alcantarillado, pero las labores de rescate se vieron dificultadas por la presencia de aguas residuales y sulfuro de hidrógeno. El cuerpo del conductor fue recuperado de la cabina deformada del camión tres meses después.

Según el informe, en una inspección del estado de corrosión realizada por la prefectura en el año fiscal 2021 mediante cámaras, no se pudieron obtener imágenes de la tubería de alcantarillado en el punto donde se produjo el hundimiento debido a salpicaduras de agua y a la falta de luz. Aunque debería haberse llevado a cabo una nueva inspección en los puntos con alta concentración de sulfuro de hidrógeno, ni la empresa encargada ni los funcionarios de la prefectura contaban con conocimientos avanzados sobre la estructura de las tuberías, por lo que la situación se evaluó como “nivel B”, con pocas anomalías, en lugar de “nivel A”, que requiere una respuesta inmediata.

Los expertos también concluyeron que con la tecnología disponible en ese momento, “no puede decirse que fuera posible detectar señales de hundimiento desde la superficie ni predecirlo de antemano”. Aun así, recomiendan que se vuelvan a inspeccionar los tramos en los que no se pudieron obtener imágenes y que, si aun así no es posible, se registre como “no evaluable”. También instan al desarrollo de nuevas tecnologías de inspección, como equipos capaces de obtener imágenes nítidas incluso en condiciones adversas.

“Consideramos que el método de inspección de la prefectura no era inferior al de otras administraciones locales. Se trata de un accidente sin precedentes, y es razonable concluir que no podía haberse previsto”, declaró en una rueda de prensa Niwa Junichirō, vicepresidente del comité.

Por su parte, el gobernador de Saitama, Ōno Motohiro, declaró a los periodistas: “Es nuestra responsabilidad avanzar en la cooperación con el Gobierno central para establecer métodos mejores y nuevas tecnologías. Queremos compartir el sentido de urgencia con otras prefecturas para que este sea el último accidente de este tipo en Japón”.

