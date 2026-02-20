Morinaga venderá golosinas que los dueños de perros podrán compartir con sus mascotas

Noticias

Tokio, 19 de febrero (Jiji Press)—La empresa japonesa de dulces Morinaga & Co. anunció el jueves que pondrá a la venta el 3 de marzo siete dulces que los dueños de perros podrán compartir de forma segura con sus mascotas.

La compañía ha adaptado algunos de sus productos clásicos, como las galletas Moonlight, para hacerlos aptos para perros. Con ello, busca aprovechar la nueva demanda en el creciente mercado de productos para mascotas.

“El mercado es muy prometedor en un contexto de descenso y envejecimiento de la población”, declaró el presidente de la empresa, Ōta Eijirō, en una rueda de prensa. “Nuestro objetivo es llevar alegría a muchos perros y a sus dueños”, añadió.

En colaboración con fabricantes de alimentos para mascotas y veterinarios, la firma ha ajustado la textura y el dulzor de los siete productos, entre ellos las galletas, que tendrán un precio de 356 yenes, así como un postre congelado que costará 432 yenes.

“Nos gustaría ampliar la oferta de estos dulces evaluando la demanda y la adecuación de sus precios”, afirmó Suzuki Satoko, responsable del proyecto.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]