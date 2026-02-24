La penalización por profanar la bandera japonesa, en el centro del debate en la Dieta

Noticias

Tokio, 23 de febrero (Jiji Press)—Tras la arrolladora victoria del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón en las recientes elecciones generales, se espera que una ley para criminalizar la profanación de la bandera nacional japonesa se convierta en uno de los principales focos de debate en la recién convocada sesión extraordinaria de la Dieta, el parlamento del país.

La primera ministra, Takaichi Sanae, expresó un firme deseo de aprobar esta legislación, contando además con el apoyo de un partido de la oposición. Sin embargo, persisten preocupaciones de que una medida de este tipo pueda restringir la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia.

“Si se profana o se rasga una bandera extranjera, se puede enfrentar una pena de prisión. Pero se puede tratar a la bandera japonesa como se quiera. Eso es extraño”, afirmó Takaichi durante un discurso pronunciado en la calle en Tokio el 27 de enero, el primer día del periodo oficial de campaña para las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del 8 de febrero.

El artículo 92 del Código Penal establece que una persona que dañe una bandera extranjera con la intención de insultar puede ser condenada a hasta dos años de prisión o a una multa de hasta 200.000 yenes. Sin embargo, no existe ninguna disposición relativa a la bandera japonesa.

“Toda bandera nacional debería ser respetada por igual”, declaró Takaichi. En 2012, lideró la presentación ante la Dieta de un proyecto de ley que proponía incluir la bandera japonesa en el ámbito de la legislación. Pero el proyecto fue finalmente descartado.

