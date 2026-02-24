China prohíbe la exportación de artículos de uso dual a empresas japonesas
Pekín, 24 de febrero (Jiji Press)—El Ministerio de Comercio de China anunció el martes una prohibición sobre la exportación de artículos militares y civiles, entre ellos las tierras raras, a un total de 20 empresas y organizaciones japonesas.
Las 20 entidades fueron añadidas ese mismo día a la lista de China de organizaciones sujetas a controles de exportación, entre ellas las unidades aeroespaciales de Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries, así como Mitsubishi Shipbuilding y la Academia Nacional de Defensa.
Con base en la ley y la normativa de control de exportaciones del país, la prohibición también impide el envío de bienes chinos de uso dual a Japón a través de empresas en terceros países.
Además, el ministerio chino incluyó a otras 20 entidades japonesas en una lista de vigilancia para reforzar los controles de exportación, entre ellas el importante fabricante de automóviles Subaru, la distribuidora de petróleo Eneos y el productor de metales no ferrosos Mitsubishi Materials.
En un comunicado, un portavoz del ministerio afirmó que las nuevas medidas tienen como objetivo impedir que Japón se rearme y desarrolle armas nucleares, y sostuvo que son completamente legítimas, razonables y legales.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]