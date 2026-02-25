Japón desplegará una unidad de misiles en la isla de Yonaguni en el año fiscal 2030

Noticias

Tokio, 25 de febrero (Jiji Press)—El ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjirō, anuncio que el Gobierno estudia desplegar una unidad de misiles de defensa aérea en la isla de Yonaguni, en la prefectura de Okinawa, en el año fiscal 2030.

“Es posible que se produzca un cambio en el calendario en función del avance de las obras de construcción de las instalaciones”, reveló Koizumi en una rueda de prensa celebrada el martes.

El Ministerio de Defensa tiene previsto desplegar en la isla de Yonaguni, situada a unos 110 kilómetros de Taiwán y un punto estratégico en la cadena de islas suroccidentales Nansei de Japón, una unidad de las Fuerzas de Autodefensa encargada de operar misiles tierra-aire de alcance medio para interceptar aeronaves y misiles balísticos.

“En la actualidad estamos llevando a cabo los trabajos necesarios, incluidos estudios básicos relacionados con el desarrollo de instalaciones para el despliegue de la unidad”, declaró el ministro de Defensa.

Asimismo, indicó que el 2 de marzo se celebrará una sesión informativa dirigida a los residentes de la isla. “Ofreceremos una explicación exhaustiva y cuidadosa”, afirmó Koizumi.

