Un consejo del PLD ultima una propuesta para levantar la prohibición sobre la exportación de armamento letal

Tokio, 25 de febrero (Jiji Press)—Un consejo del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), en el Gobierno, completó el miércoles una propuesta para eliminar las normas vigentes del país que limitan el alcance del equipamiento de defensa terminado que puede exportarse.

La propuesta, aprobada en la reunión de ese día de la Comisión de Investigación sobre Seguridad, aboga por permitir, en principio, la exportación por parte de Japón de armamento letal, entre otros equipos de defensa terminados.

En la actualidad, el Gobierno limita el tipo de equipamiento de defensa que puede exportarse a cinco categorías: rescate, transporte, vigilancia, supervisión y desminado.

El PLD tiene previsto presentar la propuesta al Gobierno a principios de marzo, tras completar los procedimientos internos y coordinarse con su socio de coalición, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón). Sobre la base de esta propuesta, el Gobierno planea revisar esta primavera sus directrices operativas relativas a los tres principios del país sobre la exportación de equipamiento de defensa.

Si bien no se establecerán restricciones para la exportación de equipos no letales, las exportaciones de armamento letal se limitarán a países que cuenten con un acuerdo de transferencia de equipos y tecnología de defensa con Japón. En principio, se prohibirá exportar a países donde haya combates en curso, salvo que concurran circunstancias especiales.

