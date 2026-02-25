Un ciudadano japonés permanece detenido en Irán desde enero
Estambul, 25 de febrero (Jiji Press)—El subsecretario del Gabinete del Gobierno japonés, Ozaki Masanao, anunció el miércoles que las autoridades iraníes mantienen detenido a una ciudadano japonés en Teherán desde el 20 de enero.
Radio Free Europe/Radio Liberty, un medio financiado por el Gobierno de Estados Unidos, informó anteriormente de que Irán ha arrestado al jefe de la oficina en Teherán de la Corporación Radiodifusora de Japón, la emisora pública japonesa conocida como NHK.
Ozaki declaró en una rueda de prensa que el Gobierno japonés ha establecido contacto tanto con el detenido como con su familia, aunque rechazó revelar más detalles, alegando motivos de privacidad.
“Hemos instado a la parte iraní a que proceda a una pronta liberación” del detenido, afirmó, y añadió: “Prestaremos toda la asistencia posible”.
El lunes, el detenido fue trasladado a la Prisión de Evin, donde se recluye a presos políticos, según RFE/RL. La acusación contra el detenido sigue siendo desconocida.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]