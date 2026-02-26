La familia imperial visitará el noreste de Japón con motivo del 15.º aniversario del terremoto y tsunami de 2011

Noticias

Tokio, 25 de febrero (Jiji Press)—La Agencia de la Casa Imperial informó el miércoles que el emperador japonés Naruhito, la emperatriz Masako y su hija, la princesa Aiko, visitarán a partir del próximo mes tres prefecturas del noreste de Japón que fueron las más afectadas por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, con motivo del 15.º aniversario del desastre.

La familia visitará Iwate y Miyagi los días 25 y 26 de marzo, y Fukushima los días 6 y 7 de abril, para inspeccionar los avances en las labores de reconstrucción, con planes de reunirse con personas en las zonas afectadas por el desastre. Será la primera visita de la princesa Aiko a estas tres prefecturas.

Según la agencia, viajarán a Iwate el 25 de marzo y depositarán flores en “Chinkon no Mori”, un memorial situado en la localidad de Ōtsuchi. También visitarán la ciudad de Ōfunato para reunirse con personas afectadas tanto por el desastre de 2011 como por un incendio forestal ocurrido en febrero del año pasado.

Al día siguiente, la familia se trasladará a Miyagi y visitará un centro conmemorativo del desastre en la localidad de Minamisanriku. En la ciudad de Ishinomaki, harán una ofrenda floral en el Parque Conmemorativo del Tsunami de Ishinomaki Minamihama y conversarán con víctimas del desastre, antes de regresar a Tokio esa misma tarde.

El 6 de abril viajarán en tren bala Shinkansen a Fukushima para visitar el Museo Conmemorativo del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear, en la localidad de Futaba, donde se encuentra la central nuclear Fukushima Dai-ichi, operada por la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) y dañada por el tsunami. Allí depositarán flores y se reunirán con personas afectadas por el desastre.

