TEPCO presenta un nuevo brazo robótico para la retirada de restos de combustible nuclear

Noticias

Fukushima, 25 de febrero (Jiji Press)—La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) presentó el miércoles un nuevo brazo robótico que se utilizará en el proyecto para retirar restos de combustible nuclear en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, dañada por el terremoto y tsunami ocurrido en el noreste de Japón en marzo de 2011.

TEPCO planea comenzar a instalar el brazo robótico el próximo mes y se espera que inicie este otoño el tercer ensayo de recogida de restos de combustible nuclear del reactor n.º 2 de la central.

Desarrollado por el Instituto Internacional de Investigación para el Desmantelamiento Nuclear (IRID, por sus siglas en inglés) desde 2017, el brazo robótico, de 22 metros de longitud, puede recoger restos en un área más amplia que los dispositivos anteriores, similares a cañas de pescar, que recolectaron 0,9 miligramos de residuos cada uno en el primer y segundo ensayo.

Se estima que en la central de Fukushima hay 880 toneladas de restos de combustible altamente radiactivo en los reactores n.º 1, n.º 2 y n.º 3.

Se prevé que los trabajos de retirada a gran escala de estos restos comiencen en el reactor n.º 3 en el año fiscal 2037 o más adelante, mientras que aún se estudian métodos específicos de retirada para los reactores n.º 1 y n.º 2.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]