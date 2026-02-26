Un cable dañado provocó el incidente que dejó atrapadas a 20 personas en un ascensor de la torre Tokyo Skytree

Noticias

Tokio, 26 de febrero (Jiji Press)—Un incidente ocurrido recientemente en el que un ascensor de la torre Tokyo Skytree se detuvo y 20 personas quedaron atrapadas en su interior durante unas seis horas fue causado por daños en un cable que suministra electricidad y transmite señales a la cabina, según informó la empresa operadora de la torre.

La torre de radiodifusión y observación, de 634 metros de altura y situada en el distrito de Sumida de la capital japonesa, ha permanecido cerrada desde el lunes tras el incidente y reabrirá al público el jueves, tras la adopción de medidas preventivas.

Al anunciar los resultados de la investigación sobre el incidente, responsables de la empresa operadora de Tokyo Skytree y del fabricante del ascensor señalaron en una rueda de prensa el miércoles que el cable se dañó tras quedar atrapado en el rodillo de un dispositivo destinado a contener las sacudidas de la cabina del ascensor, lo que provocó que un fusible en el panel de control de la sala de máquinas se fundiera y se rompiera.

Según explicaron, la dirección de torsión del cable y los fuertes vientos del día del incidente pudieron haber provocado que el cable quedara atrapado en el rodillo, y añadieron que se instaló una cubierta sobre el rodillo como parte de las medidas preventivas.

“Pedimos sinceras disculpas por la preocupación y las molestias causadas a muchas personas”, declaró Murayama Takashi, miembro del consejo de administración de la empresa operadora de Tokyo Skytree.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]