Japón trata de aumentar la proporción de mujeres pilotos de líneas aéreas

Noticias

Tokio, 26 de febrero (Jiji Press)—Japón está trabajando para aumentar el número de mujeres piloto con el fin de hacer frente al envejecimiento de los pilotos de línea y al aumento de la demanda de transporte aéreo, aunque los avances son lentos hasta el momento.

Aunque el Gobierno japonés aspira a elevar la proporción de mujeres piloto del escaso 2 % en 2024 al 10 % para finales de 2035, alcanzar este objetivo sigue siendo un desafío.

Según el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, la pirámide de edades de los pilotos está desequilibrada, con una fuerte concentración de profesionales de 50 años o más, y se prevé que el número de jubilaciones aumente considerablemente a partir de 2030.

En 2025, el ministerio puso en marcha medidas destinadas a aumentar el número de candidatas a la Escuela de Aviación Civil, la única institución pública de formación de pilotos del país, que forma aproximadamente al 40 % de los pilotos de línea.

En respuesta, este centro, situado en la prefectura de Miyazaki, en el suroeste de Japón, eliminó para el examen de ingreso del año fiscal 2026 el requisito de una estatura mínima de 158 centímetros. A partir del año fiscal 2027, también se retirarán varias asignaturas científicas del examen de acceso.

Un responsable del ministerio explicó: “Con la disminución de la población, ya no podremos cubrir la demanda apoyándonos únicamente en los hombres. Queremos animar a más mujeres a plantearse una carrera como piloto”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]