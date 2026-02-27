Investigadores japoneses logran crear organoides testiculares de ratón ‘in vitro’

Noticias

Tokio, 27 de febrero (Jiji Press)—Un equipo japonés de investigadores ha desarrollado tejidos testiculares miniaturizados, conocidos como organoides testiculares, a partir de células madre embrionarias de ratón en un recipiente experimental, lo que constituye un logro sin precedentes a nivel mundial.

El logro del equipo, integrado por el profesor de la Universidad de Osaka Hayashi Katsuhiko, el profesor asociado de la misma universidad Yoshino Takashi, el profesor de la Universidad de la Ciudad de Yokohama Ogawa Takehiko y otros investigadores, fue publicado el jueves en la revista estadounidense Science.

Hayashi y Yoshino crearon en 2021 organoides ováricos a partir de células madre embrionarias de ratón, también un logro mundial, cuando trabajaban en la Universidad de Kyūshū.

Si en el futuro se logran producir organoides testiculares a partir de células madre pluripotentes inducidas humanas, o células iPS, esto podría ayudar a identificar las causas de la infertilidad masculina, y los órganos creados podrían utilizarse para apoyar las funciones testiculares. Sin embargo, se prevé que se necesitarán más de diez años para desarrollar una tecnología que permita producir espermatozoides en organoides testiculares humanos y posibilitar el nacimiento mediante fecundación in vitro.

Al igual que las células iPS, que se crean introduciendo conjuntos de genes en células de la piel u otros tejidos, las células madre embrionarias, obtenidas mediante el cultivo de masas celulares internas extraídas de embriones, pueden desarrollarse en diversos tipos de tejidos.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]