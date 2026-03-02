Japón reitera su oposición al desarrollo nuclear iraní

Noticias

Tokio, 1 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón expresó el domingo su postura respecto a los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel y, desde la perspectiva de mantener el régimen internacional de no proliferación nuclear, mostró cierto grado de comprensión hacia la actuación de Washington.

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró en una rueda de prensa celebrada en la madrugada del día 1 que “el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán no puede ser tolerado bajo ningún concepto”. Asimismo, destacó que las negociaciones entre EE. UU. e Irán sobre el desarrollo nuclear son “extremadamente importantes para resolver la cuestión nuclear iraní” y que Japón “las ha apoyado firmemente”. Al mismo tiempo, subrayó la importancia del régimen de no proliferación y exhortó a Irán a “cesar el desarrollo de armas nucleares y las acciones que desestabilizan la región”.

Según Kihara, que evitó hacer comentarios directos sobre las acciones de EE. UU. y otros países, la postura fundamental de Japón ha sido “respetar valores y principios como la libertad, la democracia y el Estado de derecho”.

Previamente, la primera ministra Takaichi Sanae presidió una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno, en la que se acordó, entre otras cosas, reforzar la recogida de información en coordinación con los países implicados. La reunión se prolongó durante más de una hora, algo poco habitual.

Japón depende en más de un 90 % del petróleo de la región de Oriente Medio, y hasta ahora ha procurado mantener buenas relaciones con los países productores. También ha cultivado durante muchos años una relación amistosa propia con Irán. Por otro lado, EE. UU. es su único aliado, y el impacto de estos ataques podría ser considerable tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad.

Kihara destacó que “la paz y la estabilidad en Oriente Medio son extremadamente importantes para nuestro país” y expresó la intención de garantizar el suministro energético. “En cooperación con la comunidad internacional, llevaremos a cabo todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para lograr una rápida desescalada de la situación”, afirmó, a lo que añadió que “no se ha recibido ningún informe que indique un impacto inmediato en la oferta y la demanda de petróleo”.

A la luz del agravamiento de la situación, explicó que se hará todo lo posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses residentes en Oriente Medio, y mostró la intención de avanzar en la recopilación de información sobre rutas de evacuación por mar y aire.

Por su parte, el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, declaró ante los medios de comunicación que “las Fuerzas de Autodefensa están preparadas en todo momento para desplegar unidades con rapidez y precisión con el fin de evacuar a ciudadanos japoneses”.

