La primera ministra Takaichi insta a alcanzar una solución diplomática a las tensiones en Irán

Tokio, 2 de marzo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, anunció el lunes que insta enérgicamente a Irán a buscar una solución diplomática a las tensiones crecientes en todo el país, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel.

“El desarrollo de armas nucleares por parte de Irán no puede ser tolerado en absoluto”, declaró Takaichi en una reunión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta. “Instaremos enérgicamente a Irán a que ponga fin a las acciones que desestabilizan la región, incluidos los ataques contra países vecinos, y a que avance en las negociaciones y otros esfuerzos diplomáticos”, añadió.

“Realizaremos todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para contribuir a una pronta desescalada de la situación”, añadió la primera ministra, evitando comentar las operaciones militares contra Irán llevadas a cabo por fuerzas de Estados Unidos e Israel desde el sábado.

En cuanto a la seguridad de unos 200 ciudadanos japoneses en Irán, el ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, declaró en la misma reunión: “Ya hemos contactado con casi todos ellos y no hemos recibido informes de daños”. Asimismo, respecto a los aproximadamente 7.700 ciudadanos japoneses en países vecinos, Motegi señaló: “El Gobierno está confirmando su seguridad y preparando posibles evacuaciones”.

