Japón no prevé un impacto inmediato por el cierre del estrecho de Ormuz

Tokio, 2 de marzo (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, afirmó el lunes que la interrupción en curso del transporte de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz no tiene un impacto inmediato en el suministro de petróleo de Japón.

Algunos petroleros con destino a Japón permanecen en espera en el golfo Pérsico tras suspender el tránsito por el estrecho debido al aumento de las tensiones en la región, explicó Kihara en una rueda de prensa.

No obstante, señaló: “No hemos recibido informes de un impacto inmediato en el suministro de petróleo en nuestro país”. El Gobierno japonés tampoco tiene previsto, por el momento, liberar sus reservas de petróleo, añadió.

Según Kihara, el Gobierno japonés dispone de reservas de crudo y productos petrolíferos suficientes para 146 días, mientras que el sector privado cuenta con reservas para 101 días y existe además una reserva conjunta de países productores equivalente a siete días, lo que suma un total de 254 días.

Asimismo, indicó que las compañías eléctricas y de gas de Japón disponen de reservas de gas natural licuado equivalentes aproximadamente a tres semanas de consumo nacional.

