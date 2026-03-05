Descubren dos obras inéditas del Premio Nobel Ōe Kenzaburō

Noticias

Tokio, 3 de marzo (Jiji Press)—Recientemente se conoció el hallazgo de los manuscritos de dos novelas cortas inéditas del escritor japonés y Premio Nobel de Literatura Ōe Kenzaburō (1935–2023). Se trata de obras redactadas hacia 1957, en los inicios de su carrera literaria.

Una de ellas, titulada Kurai Heya Kara no Ryokō (“Viaje desde una habitación oscura”), sería la obra más antigua conocida del autor, según informó el lunes la Biblioteca Kenzaburō Ōe de la Universidad de Tokio.

Cuando acababa de comenzar sus estudios universitarios en 1954, el futuro autor de Cuadernos de Hiroshima (Hiroshima nōto) debutó en julio de 1957, cuando aún era estudiante, con los relatos Shi no sōshoku (“El boato de los muertos”) y Tanin no ashi (“Las piernas de otro”), publicados en revistas literarias.

Según la biblioteca, el propietario de la vivienda donde el escritor residió durante sus años universitarios conservó los manuscritos. Tras ser contactada en noviembre pasado por un miembro de la familia del propietario, ya fallecido, la institución llevó a cabo verificaciones que permitieron confirmar su autenticidad.

Kurai Heya Kara no Ryokō consta de 82 páginas manuscritas en hojas de 400 caracteres, aunque faltan algunas. Escrita en primera persona y estructurada en tres partes, la novela corta presenta una fuerte dimensión romántica y narra la huida del protagonista junto a una estudiante.

El otro texto, titulado Tabi e no kokoromi (“Intento de viaje”), comprende 42 páginas manuscritas y describe el sufrimiento de un adolescente obligado a desplazarse en silla de ruedas. Debido a ciertas repeticiones en la expresión, parece tratarse de un ejercicio preparatorio para el relato Tanin no ashi. El manuscrito contiene pocas adiciones o correcciones, y al final del documento figura la mención “1957.5” (mayo de 1957).

En una rueda de prensa, Abe Kenichi, presidente del comité de gestión de la biblioteca y profesor en la Universidad de Tokio, afirmó: “Estas dos obras eran hasta ahora completamente desconocidas. Muestran que Ōe, ya a los 20 años, había comenzado a reelaborar los grandes temas que marcarían su obra, como la política o la sexualidad”.

Ambos textos se publicarán en el número de abril de la revista literaria Gunzo, editada por Kodansha, que saldrá a la venta el 6 de abril. La biblioteca prevé asimismo poner imágenes digitales de los manuscritos a disposición de los investigadores.

