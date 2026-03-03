Japón estudia usar una isla del Pacífico como cementerio nuclear

Noticias

Tokio, 3 de marzo (Jiji Press)—El martes se conoció que el Gobierno japonés está considerando Minamitorishima, una isla remota de Tokio en el océano Pacífico, como posible emplazamiento para la disposición final de residuos altamente radiactivos procedentes de centrales nucleares.

En una rueda de prensa celebrada ese mismo día, el ministro de Industria, Akazawa Ryōsei, afirmó que el Gobierno presentará una solicitud para llevar a cabo el correspondiente estudio documental ante la aldea de Ogasawara, donde se encuentra la isla. Asimismo, expresó su intención de celebrar lo antes posible sesiones informativas dirigidas a los residentes tras presentar dicha solicitud.

El estudio documental constituye la primera fase del proceso de selección del emplazamiento y consiste en examinar, a partir de documentos y datos existentes, si el terreno presenta formaciones geológicas adecuadas. “Minamitorishima se considera una zona con condiciones favorables (para un emplazamiento de residuos nucleares)”, declaró Akazawa.

Estudios similares se han realizado hasta ahora en la localidad de Suttsu y la aldea de Kamoenai, ambas en la prefectura de Hokkaidō, en el norte del país, así como en la localidad suroccidental de Genkai, en la prefectura de Saga.

