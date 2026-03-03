23 ciudadanos japoneses permanecen a bordo de buques en el golfo Pérsico

Noticias

Tokio, 3 de marzo (Jiji Press)—El ministro de Transporte de Japón, Kaneko Yasushi, anunció el martes que veintitrés ciudadanos japoneses se encuentran a bordo de cuatro buques inmovilizados en el golfo Pérsico debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Se ha confirmado que todos están a salvo.

El martes había cuarenta y dos barcos vinculados a Japón en el golfo Pérsico, sin que se hayan reportado daños.

Las empresas navieras japonesas Nippon Yusen K.K., Mitsui O.S.K. Lines Ltd. y Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. suspendieron su paso por el estrecho de Ormuz y ordenaron a sus buques en el golfo que permanezcan en aguas seguras.

Un cierre prolongado del estrecho de Ormuz pondría en peligro el suministro energético de Japón.

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, comentó en una rueda de prensa que la paz y la estabilidad en Oriente Medio, incluida la seguridad energética, son “de suma importancia” para Japón.

