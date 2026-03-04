El embajador de Irán pide a Japón que se oponga a la ofensiva de EE. UU. e Israel

Noticias

Tokio, 3 de marzo (Jiji Press)—El embajador de Irán en Japón, Peiman Seadat, declaró el martes que ha pedido a Tokio que “se oponga con firmeza” a los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, junto con la comunidad internacional.

Seadat formuló esta solicitud durante su reunión del lunes con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, y calificó los ataques de “flagrantes violaciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, según explicó en una rueda de prensa celebrada en Tokio.

Al describir también los ataques como un “crimen de guerra” y un “genocidio”, Seadat afirmó: “No responder con firmeza a este tipo de actos de agresión no solo envalentonará a sus autores, sino que también infligirá un daño duradero e irreparable a los fundamentos del orden jurídico internacional durante las próximas décadas”.

Los ataques de Estados Unidos e Israel acabaron con la vida del líder supremo de Irán, Alí Jameneí. Seadat calificó el hecho de “acto terrorista” y añadió: “Nuestra defensa continuará hasta que cese la agresión”.

Asimismo, defendió el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte de crudo, al señalar que “cualquier país que enfrente una amenaza existencial no dudará en utilizar sus capacidades y palancas geopolíticas”.

