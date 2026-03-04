El Tribunal Superior de Tokio confirma la orden de disolución de la Iglesia de la Unificación

Noticias

Tokio, 4 de marzo (Jiji Press)—El Tribunal Superior de Tokio confirmó el miércoles la orden de un tribunal de distrito para la disolución del controvertido grupo religioso de la Iglesia de la Unificación, despojando a la organización de su estatus como corporación religiosa.

La Iglesia de la Unificación, conocida formalmente como Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, dejará de tener derecho a beneficios fiscales como entidad religiosa, independientemente de que recurra ante el Tribunal Supremo. Se iniciarán los procedimientos de liquidación, incluida la consolidación de deudas.

La jueza presidenta Miki Motoko respaldó la sentencia dictada en marzo de 2025 por el Tribunal de Distrito de Tokio, que fue la primera vez que se emitió una orden de disolución basada en actos ilegales de un grupo conforme al Código Civil.

El tribunal inferior determinó que la Iglesia de la Unificación “causó daños de una magnitud sin precedentes durante un largo período de aproximadamente 40 años”. Asimismo, señaló que 1.559 personas fueron víctimas de la captación ilegal de donaciones por parte del grupo, y que el monto total recaudado ascendió a unos 20.400 millones de yenes.

En la apelación, la Iglesia de la Unificación argumentó que la conclusión del tribunal inferior, según la cual el grupo continuó con actividades ilícitas incluso después de emitir en 2009 una declaración para reforzar el cumplimiento de la legalidad, carecía de respaldo probatorio. También sostuvo que la disolución era innecesaria, dado que había aceptado una mediación colectiva con las víctimas de las donaciones.

