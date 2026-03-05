Un líder japonés de un grupo criminal internacional es sentenciado a 20 años de prisión en EE. UU.

Noticias

Nueva York, 3 de marzo (Jiji Press)—El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó el martes que un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión a un dirigente japonés de una organización criminal internacional por intentar introducir de contrabando materiales nucleares y drogas en connivencia con un grupo rebelde de Myanmar.

Según el departamento, el acusado, Ebisawa Takeshi, de 61 años, es un alto miembro de la organización criminal, que opera en países como Japón, Tailandia y Sri Lanka. En un anuncio anterior se le describía como líder de un grupo del crimen organizado japonés vinculado a la yakuza.

El acusado habría propuesto a un agente encubierto un acuerdo para proporcionar materiales nucleares a cambio del suministro de armas, como misiles tierra-aire, al grupo rebelde de Myanmar. Había admitido un total de seis cargos, entre ellos blanqueo de dinero y la negociación para adquirir armas destinadas a otro grupo rebelde a cambio de drogas.

Según el departamento, Ebisawa intentó vender los materiales nucleares a un colaborador del agente encubierto que se hacía pasar por una persona vinculada a un programa de armas nucleares en Irán.

En muestras de los materiales nucleares incautados se detectó plutonio apto para uso en armas. No está claro cómo los obtuvo.

