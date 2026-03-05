Arrestan a tres personas por la contratación ilegal de trabajadores vietnamitas en Japón

Noticias

Tokio, 4 de marzo (Jiji Press)—La policía de Tokio ha detenido a tres hombres por su presunta implicación en la contratación de ciudadanos vietnamitas sin permisos de trabajo en una fábrica de la ciudad de Fukuroi, en la prefectura de Shizuoka.

Los detenidos por el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio son Ida Kazuhiko, de 54 años, que dirige una agencia de empleo en la ciudad de Iwata (Shizuoka), y Usami Yūya, de 45 años, encargado de la contratación en la empresa. Ambos han admitido los cargos.

También fue detenido Nakamura Tetsuya, de 58 años, director de la fábrica de procesamiento de metales de Nippon Kenma. El miércoles, la policía remitió documentación sobre las dos empresas a la fiscalía.

Los tres son sospechosos de haber facilitado el empleo ilegal de cuatro ciudadanos vietnamitas en la planta entre el 20 de noviembre de 2024 y el 28 de enero de 2026.

Tras abandonar instalaciones en Japón donde habían trabajado como aprendices técnicos debido, según afirmaron, a problemas salariales y de relaciones interpersonales, los cuatro, que se cree que pasaron a residir en el país con visados vencidos, fueron presentados al empleo en la fábrica de Fukuroi por la agencia de personal de Ida a través de intermediarios en redes sociales.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]