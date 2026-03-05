Japón celebra su primera reunión de expertos sobre la adquisición de terrenos por parte de extranjeros

Noticias

Tokio, 4 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno japonés celebró el miércoles la primera reunión de un panel de expertos para debatir normas sobre la adquisición de terrenos por parte de extranjeros, con el objetivo de elaborar una política básica antes del verano.

“Queremos que expertos en seguridad nacional, relaciones internacionales y política territorial profundicen en el debate sobre la regulación” en esta materia, declaró en una rueda de prensa el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru.

Según el Gobierno, en la reunión, muchos de los miembros pidieron establecer cierto nivel de regulación desde la perspectiva de la seguridad nacional. Una de las propuestas fue que el Ejecutivo explique a la opinión pública por qué son necesarias dichas regulaciones.

Un punto central del debate es si las normas deben dirigirse únicamente a los extranjeros y si el Gobierno debería introducir un sistema de permisos o un sistema de notificación. El Ejecutivo también prevé estudiar las compras de condominios por parte de extranjeros y considerar, a través del panel, la adopción de contramedidas si fuera necesario.

El panel está presidido por el profesor emérito de la Universidad de Tokio Morita Akira y cuenta con otros nueve miembros, entre ellos Kitamura Shigeru, ex secretario general del Secretariado de Seguridad Nacional, y el ex viceministro de Defensa Kuroe Tetsurō.

