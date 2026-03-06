Una encuesta revela que en 2025 quedaron 3.827 puestos docentes sin cubrir en todo Japón

Noticias

Tokio, 5 de marzo (Jiji Press)—Un sondeo del Ministerio de Educación de Japón revela que, a 1 de mayo de 2025, había 3.827 puestos docentes sin cubrir en escuelas públicas de primaria, secundaria y bachillerato en todo el país. El ministerio, que hizo públicos estos datos el pasado jueves, sugirió que la contratación de profesores sustitutos no está logrando seguir el ritmo necesario para cubrir las vacantes, lo que vuelve a poner de relieve la creciente gravedad de la falta de personal en la profesión.

La escasez se produce debido a que, tras la jubilación masiva de docentes por alcanzar la edad de jubilación, ha aumentado el número de profesores jóvenes; sin embargo, cuando surgen vacantes por enfermedad, embarazo o parto, las escuelas no logran asegurar suficientes profesores sustitutos, entre otras razones porque muchos posibles candidatos prefieren trabajar en empresas privadas.

En el año fiscal 2021, el ministerio llevó a cabo por primera vez una encuesta sobre la escasez de docentes dirigida a los consejos de educación de las prefecturas y de las ciudades designadas por ordenanza gubernamental. Esta es la segunda ocasión en que se lleva a cabo este sondeo.

Según el estudio, el número total de puestos docentes sin cubrir a 1 de mayo de 2025 aumentó un 85,3 % respecto a los 2.065 registrados en la misma fecha de 2021. El desglose es el siguiente: 1.699 en escuelas primarias, 1.031 en secundarias, 508 en institutos y 589 en escuelas de educación especial. La proporción de centros afectados por esta escasez fue del 7,1 % en primaria, 8,1 % en secundaria y 7,8 % en bachillerato, mientras que en las escuelas de educación especial alcanzó el 25,4 %.

La falta de tutores para la educación primaria, que en la encuesta anterior era de 474, aumentó a 1.086, más del doble. Para hacer frente a la situación, las escuelas recurrieron a que profesores principales, directores o subdirectores asumieran esas funciones, o bien destinaron a docentes que originalmente estaban asignados a la enseñanza en grupos reducidos.

