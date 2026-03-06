Japón se prepara para enviar aviones de las Fuerzas de Autodefensa a Oriente Medio para realizar evacuaciones

Noticias

Tokio, 5 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Defensa de Japón está intensificando los preparativos para enviar aeronaves de las Fuerzas de Autodefensa de Japón con el fin de evacuar a ciudadanos japoneses desde Oriente Medio, en medio del aumento de las tensiones en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministerio “está adoptando medidas concretas”, como evaluar las condiciones sobre el terreno y estudiar rutas específicas para la misión prevista, y “comenzará a coordinar la evacuación”, afirmó el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, en una publicación en redes sociales el jueves.

El Gobierno japonés evacuó el lunes a cinco ciudadanos japoneses desde Israel hacia la vecina Jordania por vía terrestre, y el miércoles a otros dos desde Irán hacia el vecino Azerbaiyán, también por tierra. “Estamos tratando de identificar necesidades” de evacuación entre los ciudadanos japoneses, señaló un alto funcionario de las Fuerzas de Autodefensa.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, unos 1.000 ciudadanos japoneses permanecen en Israel y alrededor de 200 en Irán.

“Aún no hemos decidido” si se enviarán aeronaves de las Fuerzas de Autodefensa, declaró el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, en una rueda de prensa. “Tomaremos todas las medidas posibles para proteger a los ciudadanos japoneses, incluidos los preparativos para evacuaciones”, subrayó.

