Tokio, 6 de marzo (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, informó el viernes que dos ciudadanos japoneses permanecen detenidos en Irán.

En una reunión de un comité parlamentario, Motegi explicó que el Gobierno de Japón pudo contactar con ambos ciudadanos incluso después de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra el país de Oriente Medio el sábado, y confirmó que se encuentran a salvo.

“El Gobierno exigirá enérgicamente su pronta liberación y les prestará todo el apoyo posible”, añadió.

Motegi aclaró que uno de los dos ciudadanos japoneses detenidos fue arrestado el 20 de enero. Se cree que es el jefe de la oficina en Teherán de la Corporación Radiodifusora de Japón, la emisora pública japonesa conocida como NHK.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]