La aseguradora Nippon Life demanda a OpenAI por asesoramiento legal a un antiguo beneficiario

Noticias

Silicon Valley, 5 de marzo (Jiji Press)—El jueves se conoció que la empresa aseguradora Nippon Life Insurance Co. ha demandado al desarrollador estadounidense de inteligencia artificial OpenAI por supuestamente haber proporcionado asesoramiento legal sin licencia a un antiguo beneficiario de un seguro a través de su chatbot ChatGPT.

Según la demanda, presentada el miércoles por una filial estadounidense de Nippon Life ante un tribunal federal de distrito en Chicago, en el estado de Illinois, un titular de un seguro de incapacidad de Nippon Life había demandado a la aseguradora con sede en Osaka tras la suspensión de los pagos del seguro en 2022.

Ambas partes llegaron a un acuerdo en 2024, pero el asegurado solicitó asesoramiento legal a ChatGPT para anular dicho acuerdo y utilizó la herramienta para elaborar argumentos jurídicos y redactar documentos con el fin de reabrir el caso.

Posteriormente, el asegurado pidió a un tribunal que reactivara el caso y presentó una nueva demanda contra Nippon Life, según la petición presentada por la aseguradora.

Nippon Life reclama una indemnización por daños y perjuicios, alegando que sufrió pérdidas al tener que dedicar grandes cantidades de tiempo y dinero a trabajar de nuevo en un caso que ya se había resuelto, y sostiene que OpenAI infringió una ley estatal que prohíbe ejercer como asesor legal sin licencia al ofrecer asesoramiento jurídico a través de ChatGPT.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]