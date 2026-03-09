Nintendo demanda al Gobierno de EE. UU. por los aranceles recíprocos

Noticias

Washington, 6 de marzo (Jiji Press)—El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció que su filial estadounidense, Nintendo of America, presentó el viernes una demanda ante la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, en la que solicita la devolución de aranceles pagados en virtud de la política de aranceles recíprocos del Gobierno estadounidense, que fue anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En su demanda, Nintendo of America argumenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene autoridad para imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y solicita la devolución de todos los aranceles pagados.

Las políticas arancelarias de Trump también afectaron al negocio de Nintendo al obligar a la compañía a retrasar el inicio de las reservas en Estados Unidos de la nueva videoconsola Nintendo Switch 2, puesta a la venta el año pasado.

El tribunal ha ordenado al Gobierno estadounidense devolver aranceles ya pagados en otra demanda presentada por una empresa estadounidense. El juez Richard Eaton, que emitió esa orden, ha indicado que también examinará otras demandas. Tras el fallo del Tribunal Supremo se han presentado litigios similares.

