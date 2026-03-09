107 japoneses y sus familias llegan al aeropuerto de Narita procedentes de Oriente Medio

Noticias

Tokio, 8 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón informó que un vuelo chárter procedente de Omán, organizado por el Gobierno en respuesta al deterioro de la situación en Oriente Medio, llegó el pasado domingo por la noche al Aeropuerto Internacional de Narita, en la prefectura de Chiba, al este de Tokio.

En el avión viajaban 107 ciudadanos japoneses y sus familiares de nacionalidad extranjera que estaban evacuando desde Omán y los Emiratos Árabes Unidos. El Gobierno también planea traer de regreso a ciudadanos japoneses y a otras personas desde Arabia Saudí en otro vuelo chárter el lunes.

Noventa ciudadanos japoneses y otras personas procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, donde el aeropuerto internacional ha sido cerrado, viajaron por tierra hasta Omán. Otras 84 personas evacuaron desde Kuwait hacia Riad, la capital de la vecina Arabia Saudí.

Catorce personas procedentes de Teherán —13 ciudadanos japoneses, incluidos miembros del personal de la embajada, y un familiar extranjero— llegaron a Bakú, en Azerbaiyán, a primera hora de la mañana del domingo (hora de Japón). Con ello, el número total de ciudadanos japoneses y otras personas que han evacuado a países vecinos asciende a 188.

