Una encuesta sugiere que el 70 % de los japoneses no está suficientemente preparado para futuras catástrofes

Tokio, 10 de marzo (Jiji Press)—Una encuesta reciente reveló que el 69,2 % de los encuestados no ha adoptado medidas o solo ha hecho preparativos insuficientes ante la posibilidad de futuras catástrofes similares al potente terremoto y tsunami ocurrido en marzo de 2011.

Según la encuesta realizada en línea entre el 9 y el 12 de enero por la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, dirigida a 1.200 personas de entre 10 y 69 años en todo Japón, el 84,1 % afirmó creer que en el futuro ocurrirá un desastre comparable al del 11 de marzo de 2011, es decir, al Gran Terremoto del Este de Japón.

Sin embargo, el 20,3 % dijo que no está en absoluto preparado para un desastre de ese tipo, mientras que el 48,9 % reconoció que sus preparativos son insuficientes. Por otro lado, el 20,5 % afirmó que está completamente o en cierta medida preparado, mientras que el 10,3 % respondió que no está seguro.

Cuando se preguntó si el Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido hace 15 años, había influido en sus vidas, el 62,5 % respondió que sí lo había hecho. Al pedirles que indicaran el contenido de esa influencia (con respuestas múltiples), destacaron respuestas como “me hizo percatarme de la importancia de reflexionar sobre la prevención de desastres” y “me hizo comprender la importancia de la vida”.

Asimismo, respecto a si las lecciones de dicha catástrofe se están aplicando en la actual respuesta ante desastres, el 28,1 % respondió que “no se han transmitido”. Entre las razones (también con respuestas múltiples), la más mencionada fue que “cada vez que ocurre un desastre se plantean problemas muy similares” (35,0 %). También fueron frecuentes respuestas como “al volver a la vida cotidiana hay menos oportunidades para pensar sobre ello” (28,2 %).

“Aunque es difícil prepararse para desastres que pueden superar nuestras expectativas, es importante pensar en lo que nos falta”, señaló un responsable de la organización. “Esperamos contribuir a aumentar la concienciación de la población (sobre la importancia de tomar medidas para reducir los daños de los desastres) ofreciendo seminarios relacionados”, añadió.

