La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón traslada equipos de misiles de largo alcance a Kumamoto

Noticias

Tokio, 9 de marzo (Jiji Press)—El lunes se conoció que la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón ha trasladado lanzadores y otros equipos de misiles de largo alcance de alta tecnología a su Campamento Kengun, en la ciudad de Kumamoto, en el suroeste de Japón, como preparación para su despliegue.

El Ministerio de Defensa de Japón ha anunciado que la versión mejorada del sistema de misiles guiados superficie-buque Tipo 12 será desplegada en esta base por primera vez en el país antes de que termine marzo. Este sistema de misiles será un componente clave de las capacidades japonesas de contraataque, es decir, la capacidad de atacar bases enemigas.

Según fuentes conocedoras de la cuestión, vehículos que transportaban el equipo de misiles partieron el sábado desde el Campamento Fuji, situado en la prefectura central de Shizuoka, y llegaron al Campamento Kengun en la madrugada del lunes.

Los misiles Tipo 12 mejorados pueden alcanzar unos 1.000 kilómetros y se consideran misiles stand-off (de precisión a distancia), capaces de atacar al enemigo desde fuera de su alcance.

El ministerio está acelerando los trabajos para desarrollar capacidades de contraataque en medio del rápido deterioro del entorno de seguridad que rodea a Japón, marcado, entre otros factores, por el aumento de las actividades militares de China.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]