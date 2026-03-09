Evacúan a 208 ciudadanos japoneses desde Catar a causa de las tensiones en Irán

Noticias

Tokio, 9 de marzo (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón informó el lunes de que 208 ciudadanos japoneses han sido evacuados por tierra desde Doha, la capital de Catar, hasta Riad, en medio del creciente conflicto entre las fuerzas estadounidenses y de Israel e Irán.

Los evacuados, junto con ciudadanos japoneses que huyeron desde Kuwait y Baréin hacia Riad, regresarán a Japón si así lo desean en un vuelo fletado el Gobierno japonés que partirá desde la capital de Arabia Saudí. El vuelo tiene previsto llegar al Aeropuerto Internacional de Narita, en la prefectura de Chiba, el martes por la mañana.

“Haremos todo lo posible para proteger a los ciudadanos japoneses (en Oriente Medio), teniendo en cuenta sus necesidades y la situación local”, declaró el secretario en jefe del gabinete, Kihara Minoru, en una rueda de prensa celebrada el lunes.

El Gobierno ha organizado evacuaciones por tierra para ciudadanos japoneses en Kuwait, Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes han tenido dificultades para abandonar estos países debido al cierre de sus aeropuertos internacionales en medio de la escalada de tensiones en torno a Irán.

Los evacuados de estos cuatro países han sido trasladados a Riad o a Mascate, la capital de Omán, desde donde serán enviados de regreso a Japón en vuelos chárter organizados por el Gobierno.

