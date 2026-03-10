China critica con dureza a Japón por la visita del primer ministro de Taiwán

Noticias

Pekín, 9 de marzo (Jiji Press)—El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, criticó el lunes la visita a Japón del primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, y afirmó que “Japón asumirá toda la responsabilidad por las consecuencias”.

Guo sostuvo que la visita constituye “una maniobra menor para promover la independencia de Taiwán” y aseguró que “China permanecerá vigilante y se opone firmemente a que Japón intente acciones al límite en la cuestión de Taiwán”. También dejó entrever la posibilidad de que China adopte algún tipo de medida de represalia contra Japón.

El primer ministro Cho visitó Japón el día 7 para asistir al partido entre el equipo nacional de China Taipéi y el de la República Checa del Clásico Mundial de Béisbol. Se trata de la primera visita a Japón de un primer ministro taiwanés desde la ruptura de relaciones diplomáticas entre Japón y Taiwán en 1972. En la noche del día 7, el viceministro de Exteriores chino Sun Weidong presentó una protesta telefónica al embajador japonés en China, Kanasugi Kenji.

Japón ha señalado que, “dado que la parte taiwanesa explica que se trata de una visita de carácter privado, el Gobierno no está en posición de hacer comentarios”. Sin embargo, China ha rechazado frontalmente esta postura. Guo afirmó que “China se opone a que fuerzas externas interfieran en la cuestión de Taiwán y defenderá su soberanía nacional”.

