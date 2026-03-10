Japón aumentará hasta 30 veces las tasas relacionadas con los permisos de residencia de los extranjeros

Noticias

Tokio, 10 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el martes un proyecto de ley para elevar hasta 30 veces el límite máximo de las tasas que pagan los extranjeros por solicitudes relacionadas con el estatus de residencia, así como para crear un sistema electrónico de autorización de viaje previo a la llegada.

La reforma de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados supondría el primer cambio en el tope de estas tasas desde 1981. El Gobierno aspira a que el proyecto de enmienda sea aprobado durante el actual período de sesiones de la Dieta, el parlamento del país.

El número de residentes extranjeros en Japón alcanzó unos 4,13 millones a finales de 2025, el nivel más alto jamás registrado. Con el aumento de las tasas, la administración de la primera ministra Takaichi Sanae busca asegurar recursos para financiar medidas relacionadas con los extranjeros.

El proyecto de ley propone elevar el límite máximo de la tasa hasta 100.000 yenes para la autorización de cambio de estatus de residencia y prórroga del período de estancia, y hasta 300.000 yenes para el permiso de residencia permanente.

En la actualidad, el tope está fijado de forma uniforme en 10.000 yenes para las tres categorías.

