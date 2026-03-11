Japón selecciona 61 productos y tecnologías sobre las que priorizar las inversiones

Noticias

Tokio, 10 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno japonés celebró el día 10 una reunión del Consejo de Estrategia de Crecimiento de Japón, que preside la primera ministra Takaichi Sanae, en la que seleccionó 61 productos y tecnologías en los que los sectores público y privado realizarán inversiones prioritarias con el objetivo de fortalecer la economía.

El Gobierno seleccionó tecnologías de entre 17 ámbitos prioritarios en los que concentrará la inversión para reforzar la seguridad económica y conquistar mercados en el extranjero. Entre ellos, se presentaron borradores de hojas de ruta para 27 productos y tecnologías como los robots con IA, los semiconductores, los drones de pequeño tamaño, la acuicultura terrestre, los videojuegos y los buques de última generación.

Para 27 de los 61 productos y tecnologías se presentó un borrador de hoja de ruta de inversión. En el caso de los semiconductores nacionales, además del objetivo existente de alcanzar 15 billones de yenes en ventas en 2030, se fijó una nueva meta de 40 billones de yenes para 2040.

Durante la reunión, Takaichi subrayó la necesidad de “identificar las estrategias ganadoras que Japón puede adoptar” e instruyó a sus ministros para que elaboren medidas de ayuda específicas y cantidades de inversión.

En el caso de los robots con IA, se estableció el objetivo de asegurar una cuota mundial superior al 30 %, comparable a la de Estados Unidos y China, y de alcanzar un mercado de 20 billones de yenes en 2040. En cuanto a los semiconductores, se expuso la orientación de las medidas de apoyo destinadas a crear demanda para chips de última generación, de cuya producción en masa pretende encargarse la empresa Rapidus (Tokio), y a reforzar la competitividad de las ubicaciones de las fábricas. Respecto a los drones de pequeño tamaño, el plan incluye garantizar una base de suministro de 80.000 unidades para 2030 y utilizarlos también en el ámbito de la defensa.

