JR East supervisará los pantógrafos de la línea Yamanote con inteligencia artificial

Tokio, 11 de marzo (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) anunció que a partir de abril comenzará a probar un sistema que utiliza inteligencia artificial para supervisar los pantógrafos de los trenes que circulan por la concurrida línea Yamanote de Tokio, con el fin de detectar defectos en los coches en una fase temprana.

El operador ferroviario también planea utilizar drones para inspeccionar cables aéreos y otras infraestructuras, con el objetivo de reducir en un 30 % el tiempo necesario para restablecer el servicio cuando se produzcan interrupciones del transporte debido a problemas en el equipamiento.

La compañía informó el martes de que se instalarán cámaras para vigilar los pantógrafos cerca de las estaciones de Shinbashi, Ebisu, Mejiro y Uguisudani.

El sistema de IA analizará las imágenes en tiempo real y, si detecta daños, avisará a la sala de control u otras secciones pertinentes. Posteriormente se enviarán drones para inspeccionar los cables aéreos y otros equipos, lo que facilitará trabajos de reparación más rápidos.

Al sustituir con IA y drones tareas que tradicionalmente realizaban personas, se espera que el sistema acorte el tiempo necesario para identificar vehículos dañados e inspeccionar las instalaciones.

