Una enorme tubería subterránea emerge del suelo en Osaka

Osaka, 11 de marzo (Jiji Press)—Una tubería subterránea de gran tamaño se elevó el miércoles hasta unos 13 metros sobre el nivel del suelo en unas obras de alcantarillado en el distrito de Kita de la ciudad de Osaka, en el oeste de Japón. Alrededor de las 6:50 de la mañana, una llamada al número de emergencias 110 informó sobre la caída de trozos de hormigón en el área en el que se emergió la tubería. No se han confirmado heridos.

La tubería es de acero, de unos 27 metros de longitud y aproximadamente 3,5 metros de diámetro. En el lugar se estaban realizando trabajos para conectar una tubería de alcantarillado existente con un conducto de almacenamiento de agua de lluvia destinado a recoger el exceso de agua en caso de desbordamiento. La tubería servía como estructura de contención del terreno para evitar que la tierra excavada se derrumbara.

Hasta la madrugada del día 11 se habían estado realizando trabajos para drenar el agua subterránea acumulada en el interior de la tubería, sin que se hubiera detectado ninguna anomalía. La ciudad está investigando las causas del incidente.

El lugar se encuentra cerca de la estación de Osaka-Umeda de Ferrocarriles Hankyū. Fragmentos de hormigón quedaron esparcidos por la calzada, por lo que la Policía de la Prefectura de Osaka cerró el tráfico en los alrededores.

