Japón no considera que la situación en el estrecho de Ormuz constituya una amenaza para la supervivencia

Tokio, 11 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón no considera que la situación actual en el estrecho de Ormuz, provocada por el conflicto en Irán, constituya una llamada “situación que amenaza la supervivencia”, lo que permitiría al país ejercer su derecho de autodefensa colectiva.

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, hizo estas declaraciones en respuesta a un informe de medios estadounidenses según el cual Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz. “Japón continúa recopilando información con gran preocupación” sobre la situación en la zona, declaró en una rueda de prensa.

Durante las deliberaciones sobre la legislación de seguridad, el Gobierno había citado un bloqueo del estrecho de Ormuz provocado por minas como ejemplo hipotético de una situación que amenaza la supervivencia del país.

Kihara explicó que las decisiones se tomarán en función de las circunstancias concretas, e indicó que Japón continuará realizando esfuerzos diplomáticos para calmar la situación en cooperación con la comunidad internacional.

