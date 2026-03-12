JR East aumentará sus tarifas por primera vez desde su privatización

Noticias

Tokio, 11 de marzo (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) aumentará las tarifas ferroviarias una media del 7,1 % a partir del sábado, lo que supondrá la primera revisión generalizada de tarifas desde la privatización de Ferrocarriles Nacionales Japoneses en 1987, excluyendo los cambios derivados de las subidas del impuesto sobre el consumo.

La tarifa mínima de los billetes en la concurrida línea Yamanote de Tokio y en otras líneas subirá 10 yenes, hasta los 160 yenes. Se espera que el aumento de precios genere 88.100 millones de yenes adicionales al año.

Los ingresos adicionales se destinarán al mantenimiento y la renovación de las instalaciones ferroviarias, así como a medidas de prevención ante desastres.

Aunque los resultados de la empresa son sólidos, JR East prevé que el número de pasajeros en las rutas rurales seguirá disminuyendo. El uso regular de sus trenes se sitúa en torno al 80 % de los niveles anteriores a la pandemia, debido al aumento del teletrabajo.

La compañía considera que la subida de tarifas es necesaria para hacer frente a la inflación y a la escasez de mano de obra.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]