Un paciente fallece y dos se encuentran en estado crítico tras recibir inyecciones en la columna en un hospital de Saitama

Saitama, 12 de marzo (Jiji Press)—Un paciente de leucemia de entre 10 y 19 años falleció y otros dos pacientes jóvenes permanecen inconscientes después de recibir inyecciones intratecales (en el espacio alrededor de la médula espinal) de fármacos anticancerígenos en un hospital de la ciudad de Saitama, según informaron responsables del centro.

Responsables del Centro Médico Infantil de la Prefectura de Saitama indicaron el miércoles que están consultando con la policía ante la posibilidad de que se trate de un crimen o de un accidente.

De los tres pacientes, uno murió en febrero, mientras que un niño menor de 10 años y el otro paciente, de entre 10 y 19, se encuentran en estado crítico.

Los tres recibieron las inyecciones entre enero y octubre del año pasado. Poco después aparecieron síntomas neurológicos, como parálisis de las extremidades y problemas respiratorios.

En muestras de líquido cefalorraquídeo de los tres pacientes se detectó vincristina, un medicamento anticancerígeno que puede provocar daños en el sistema nervioso central incluso en cantidades muy pequeñas, por lo que está prohibido administrarlo mediante inyecciones intratecales.

