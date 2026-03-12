Japón liberará sus reservas de petróleo el lunes como muy pronto

Noticias

Tokio, 11 de marzo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, anunció el miércoles que el país liberará reservas de petróleo tan pronto como el lunes como medida ante el fuerte aumento de los precios del crudo.

“Dado que los petroleros continúan siendo prácticamente incapaces de atravesar el estrecho de Ormuz, se espera que las importaciones de petróleo a nuestro país disminuyan considerablemente a partir de finales de este mes” declaró la primera ministra ante los medios de comunicación.

Takaichi señaló que Japón no esperará una decisión internacional oficial sobre una liberación conjunta de reservas de petróleo.

El Gobierno japonés planea liberar reservas privadas equivalentes a 15 días y reservas estatales equivalentes a un mes, además de utilizar las reservas conjuntas que mantiene con países productores de petróleo. Sería la primera vez que Japón libera sus reservas petroleras de forma independiente.

Takaichi también indicó que ha ordenado al ministro de Industria, Akazawa Ryōsei, que implemente lo antes posible medidas de emergencia para mantener el precio medio nacional de la gasolina en torno a los 170 yenes por litro o menos.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]