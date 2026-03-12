Japón no planea desplegar a las Fuerzas de Autodefensa para retirar minas en el estrecho de Ormuz

Noticias

Tokio, 12 de marzo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, declaró el jueves que su Gobierno no planea desplegar a las Fuerzas de Autodefensa para retirar minas en el estrecho de Ormuz.

“No contemplamos el despliegue en las proximidades de activos (equipamiento y otros medios) de las Fuerzas de Autodefensa de Japón con el fin de realizar operaciones de retirada de minas”, declaró la primera ministra durante un debate del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes de Japón. Takaichi indicó asimismo que las medidas para hacer frente al encarecimiento de los precios de la energía derivado del deterioro de la situación en Oriente Medio se financiarán mediante fondos ya existentes.

Yoshida Nobuhiro, de la Alianza Reformista de Centro (ARC), mencionó informaciones publicadas en Estados Unidos según las cuales Irán habría comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, y preguntó por la respuesta del Gobierno japonés. La primera ministra señaló que, aunque la ley permite a las Fuerzas de Autodefensa retirar minas abandonadas, “resulta extremadamente difícil, en la práctica, prever en qué momento una mina puede considerarse ‘abandonada’”.

Respecto a las medidas para mitigar los efectos de la brusca subida del precio del petróleo, la primera ministra indicó que el Gobierno puede responder con el saldo restante de unos 280.000 millones de yenes de un fondo existente, y subrayó: “No estamos considerando medidas presupuestarias adicionales (dentro del presente ejercicio fiscal)”. También mencionó la posibilidad de recurrir a los fondos de reserva si fuera necesario.

Por su parte, Izumi Kenta, también de la ARC, preguntó por la línea de actuación de cara a la cumbre entre Japón y Estados Unidos prevista para el día 19. La primera ministra expresó su intención de que la acompañe el ministro de Economía, Comercio e Industria, Akazawa Ryōsei, teniendo en mente las conversaciones sobre aranceles. Asimismo, reveló que, aunque la parte estadounidense le había propuesto pronunciar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, finalmente esa posibilidad quedó descartada.

