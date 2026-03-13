Japón planea el uso masivo de drones para la defensa de sus costas

Noticias

Tokio, 13 de marzo (Jiji Press)—En un contexto en el que el entorno de seguridad que rodea a Japón se vuelve cada vez más severo, el Ministerio de Defensa de Japón anunció el establecimiento de un sistema de defensa litoral de múltiples capas (Shield), basado en el uso de varios miles de drones. Su puesta en funcionamiento presenta aún retos como el entorno de entrenamiento o la base de producción, por lo que las Fuerzas de Autodefensa de Japón trabajan para adaptarse a una nueva forma de combatir adoptada por un creciente número de países.

El sistema Shield es un concepto que combina más de diez tipos de drones encargados de interceptar buques enemigos, recopilar información o proteger instalaciones de radar, con el objetivo de frenar en múltiples capas a cualquier fuerza invasora. El ministerio ha incluido alrededor de 100.000 millones de yenes en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026 y aspira a hacerlo realidad durante el ejercicio 2027.

Los drones, desplegados masivamente en conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio, han cambiado el panorama de la guerra. En los alrededores de Japón también se han registrado en los últimos años apariciones de aparatos que se cree pertenecen a China, lo que ha provocado en numerosas ocasiones el despegue de emergencia (scramble) de aviones de las Fuerzas de Autodefensa. “Si seguimos con la forma tradicional de combatir, nos quedaremos atrás”, advirtió un alto mando.

No obstante, la conversión en una capacidad operativa plantea numerosos desafíos. En lo que respecta a las comunicaciones con los aparatos, “hay que ajustar las bandas de frecuencia para que no afecten a televisores ni a los teléfonos inteligentes de los civiles”, explica un alto responsable de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. Un funcionario del Ministerio de Defensa señala además que “será necesario idear soluciones para los lugares y métodos de entrenamiento”.

En enero, en el campo de maniobras de Kirishima (situado entre las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima), un dron de reconocimiento se vio arrastrado por fuertes vientos durante un ejercicio y se estrelló en un campo cercano. A finales de marzo del año pasado, la Fuerza Terrestre de Autodefensa contaba con unas 1.200 unidades, pero de cara a la introducción masiva prevista con el sistema Shield, también resulta urgente formar personal capaz de manejar distintos tipos de drones.

Para prepararse ante una eventual situación de emergencia, también es indispensable desarrollar una base de producción nacional. Según el ministerio, los drones experimentan rápidos avances tecnológicos y un elevado desgaste en tiempos de conflicto; en Ucrania, por ejemplo, la producción alcanzó unos 2,3 millones de unidades en 2024.

El ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, subrayó en una reunión interna del ministerio que “construir una base que permita adquirirlos pronto y en grandes cantidades, así como modificarlos y mejorarlos, es importante también desde la perspectiva de reforzar la capacidad de disuasión”. Sin embargo, fuentes del ministerio señalan que “a las empresas les resulta difícil prever la demanda en Japón”. Por ello, el Gobierno pretende reforzar la cooperación con la industria de defensa y con instituciones de investigación para garantizar la capacidad de mantener las operaciones de combate en caso de conflicto.

