Japón hará esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Oriente Medio

Noticias

Tokio, 12 de marzo (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró el jueves que el Gobierno de Japón llevará a cabo diversos esfuerzos diplomáticos para lograr una rápida desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

“La paz y la estabilidad en Oriente Medio son extremadamente importantes para Japón”, afirmó ante los embajadores de países musulmanes acreditados en Japón durante un iftar, la cena con la que se rompe el ayuno diario durante el mes sagrado islámico del Ramadán, celebrada en la oficina del primer ministro.

“La cooperación entre Japón y los países islámicos es hoy más importante que nunca”, añadió Kihara. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador de Irán en Japón no asistió al iftar.

Ese mismo día, el secretario en jefe del gabinete se reunió también con los embajadores de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, situados en torno al Golfo Pérsico.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, tenía previsto asistir a ambos actos, pero finalmente no lo hizo debido a un posible resfriado. Durante la sesión del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes de Japón, celebrada el jueves entre las 9:00 y las 18:00, se la vio tambalearse y apoyarse en la pared.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]