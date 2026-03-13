Japón aprueba proyectos de ley destinados a cubrir en su totalidad los gastos del parto

Noticias

Tokio, 13 de marzo (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el viernes en una reunión del Gabinete varios proyectos de ley destinados a introducir un sistema por el cual el seguro público de salud cubrirá íntegramente los costes del parto.

Los proyectos de reforma del sistema de seguro médico también incluyen un programa que pedirá a los pacientes realizar pagos adicionales por medicamentos con receta cuyos ingredientes y efectos sean similares a los de los fármacos de venta libre.

El Ejecutivo pretende que la Dieta, el parlamento del país, apruebe estos proyectos durante el actual período de sesiones.

En la actualidad, el seguro médico público no cubre los alumbramientos, salvo en el caso de las cesáreas. En su lugar, el Gobierno puso en marcha en 1994 un programa de subsidio único por nacimiento. La ayuda vigente asciende a 500.000 yenes (unos 3.139 dólares), pero podría ser insuficiente.

En este contexto, se establecerá un precio uniforme a nivel nacional para los costes del parto y el importe total será cubierto por el seguro, como parte de los esfuerzos para hacer frente al descenso de la natalidad en el país.

