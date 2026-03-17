Estudio sugiere que la mayoría de hembras del escarabajo rinoceronte japonés solo se aparean una vez en su vida

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Tokio, 17 de marzo (Jiji Press)—Un grupo de investigación encabezado por el profesor asociado Kojima Wataru, de la Escuela de Posgrado de Ciencias y Tecnologías para la Innovación de la Universidad de Yamaguchi, ha descubierto que la mayoría de las hembras del escarabajo rinoceronte japonés se aparean solo una vez en toda su vida. En muchas otras especies de insectos las hembras suelen aparearse varias veces, por lo que un comportamiento reproductivo de una sola cópula es poco común. El artículo fue publicado en una revista académica internacional de ecología animal.

El escarabajo rinoceronte, conocido como el “rey de los insectos”, es famoso por las luchas entre machos antes del apareamiento, en las que utilizan su característico cuerno para combatir con otros machos. Sin embargo, sobre lo que ocurre después de la cópula todavía se sabía poco.

El grupo de investigación realizó experimentos con 85 hembras vírgenes criadas en cautividad. Cuando entre uno y 28 días después del apareamiento se las puso en contacto con otro macho, la mayoría de las hembras rechazaron copular, llegando incluso a patear violentamente al macho.

Se dice que la vida de los adultos en estado salvaje es como máximo de entre dos y tres semanas, y en la naturaleza la probabilidad de volver a encontrarse con la misma pareja tras el apareamiento es extremadamente baja. Por ello, se considera que el apareamiento tiene lugar una sola vez en toda la vida.

Durante la cópula, el macho introduce en la hembra una cápsula llamada espermatóforo, que contiene esperma y nutrientes. En otro experimento, incluso cuando se introdujo en la hembra un espermatóforo un 60 % más pequeño de lo habitual, no se observaron cambios en el número de huevos ni en la tasa de eclosión. Esto sugiere que, independientemente del tamaño del espermatóforo, la hembra recibe en una sola cópula suficiente esperma para la reproducción.

Kojima señaló que “En muchos insectos las hembras se aparean varias veces, pero el escarabajo rinoceronte resulta ser una excepción. Si la investigación avanza, quizá podamos esclarecer por qué la estrategia de aparearse una sola vez es minoritaria en el mundo de los insectos”.

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