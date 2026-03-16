Takaichi asegura que su Gobierno estudia cómo garantizar la seguridad de los buques relacionados con Japón

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Tokio, 16 de marzo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, afirmó el lunes que su Gobierno está estudiando qué medidas adoptar para garantizar la seguridad de los buques relacionados con Japón ante la escalada de tensiones en Oriente Medio.

En relación con el llamamiento del presidente estadounidense Donald Trump para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, Takaichi afirmó: “Aún no se nos ha solicitado, por lo que resulta difícil responder a una hipótesis”, y añadió que “el Gobierno japonés está estudiando actualmente cómo adoptar las medidas necesarias”.

Asimismo, opinó que “sería jurídicamente difícil” ordenar una operación de seguridad marítima basada en la Ley de las Fuerzas de Autodefensa de Japón con el fin de escoltar embarcaciones.

La primera ministra evitó hacer valoraciones sobre el ataque de Estados Unidos contra Irán al señalar que “no estamos en posición de conocer suficientemente los hechos en detalle”. Respecto a la cumbre entre Japón y Estados Unidos, prevista para el día 19, afirmó que “no tiene intención de debatir la valoración jurídica”. “Me gustaría debatir teniendo en cuenta la postura y las ideas de Japón para lograr una rápida desescalada”, añadió.

Asimismo, en referencia al apoyo a los tripulantes de buques japoneses que permanecen en el golfo Pérsico, la primera ministra subrayó que “los ministerios y organismos pertinentes comparten estrechamente la información y proporcionarán a las tripulaciones los datos que necesiten”.

El ministro del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, Kaneko Yasushi, explicó: “No hemos recibido informes de problemas relacionados con el abastecimiento de agua, alimentos o combustible, ni con el estado de salud de los tripulantes. Tampoco hemos recibido solicitudes de evacuación”.

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